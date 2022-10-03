Медведев и Оже-Альяссим посетили центр для детей с аутизмом

Российский теннисист Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим приехали в центр для детей с аутизмом, который находится в Астане. Игроки поговорили с пациентами учреждения и получили от них картины на память.
Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА
Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА
Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА
Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА
Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим выступят на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Российскому теннисисту в первом круге соревнований предстоит провести матч с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом. Медведев стоит вторым сеяным на турнире. Оже-Альяссиму (8) будет противостоять Роберто Баутиста-Агут.
Канадец и россиянин находятся в одной части сетки, поэтому могут сыграть друг с другом уже в четвертьфинале. Первым сеяным на турнире является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
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