Медведев и Оже-Альяссим посетили центр для детей с аутизмом

Российский теннисист Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим приехали в центр для детей с аутизмом, который находится в Астане. Игроки поговорили с пациентами учреждения и получили от них картины на память.

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА КАЗАХСТАНА

Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим выступят на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Российскому теннисисту в первом круге соревнований предстоит провести матч с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом. Медведев стоит вторым сеяным на турнире. Оже-Альяссиму (8) будет противостоять Роберто Баутиста-Агут.

Канадец и россиянин находятся в одной части сетки, поэтому могут сыграть друг с другом уже в четвертьфинале. Первым сеяным на турнире является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.