Жених Шараповой показал, как Мария отдыхала на яхте на озере Комо. Фото

Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Гилкс показал, как Шарапова отдыхала на яхте на озере Комо (Италия).
«Я не всегда решаюсь поделиться такими моментами, учитывая всё то, что происходит в мире. Но это место и выходные были слишком прекрасными, чтобы не поделиться», — подписал он фотографию.
Фото: из личного архива алекса гилкса
За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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