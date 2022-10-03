Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пусть всё, что вас беспокоит, будет исцелено». Циципас опубликовал мотивирующий пост

«Пусть всё, что вас беспокоит, будет исцелено». Циципас опубликовал мотивирующий пост
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас выложил очередной мотивирующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Пусть всё, что вас беспокоит, будет исцелено, решено или освобождено. Проведите этот день в восторге», — написал Стефанос.

В текущем сезоне грек во второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а также турнир ATP-250 на Мальорке (Испания). А лучшим его достижением на турнирах «Большого шлема» стал полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В данный момент Циципас находится в Астане (Казахстан), где пройдёт турнир категории ATP-500. В матче первого круга третий сеяный Стефанос сыграет с местным теннисистом Михаилом Кукушкиным (WC).

Ранее грек высказывался о трудностях, которые людям приходится преодолевать.

Новость по теме
Стефанос Циципас опубликовал очередное философское высказывание
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022