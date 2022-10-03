«Пусть всё, что вас беспокоит, будет исцелено». Циципас опубликовал мотивирующий пост

Греческий теннисист Стефанос Циципас выложил очередной мотивирующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Пусть всё, что вас беспокоит, будет исцелено, решено или освобождено. Проведите этот день в восторге», — написал Стефанос.

В текущем сезоне грек во второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а также турнир ATP-250 на Мальорке (Испания). А лучшим его достижением на турнирах «Большого шлема» стал полуфинал Открытого чемпионата Австралии.



В данный момент Циципас находится в Астане (Казахстан), где пройдёт турнир категории ATP-500. В матче первого круга третий сеяный Стефанос сыграет с местным теннисистом Михаилом Кукушкиным (WC).

Ранее грек высказывался о трудностях, которые людям приходится преодолевать.