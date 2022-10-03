«Пусть всё, что вас беспокоит, будет исцелено». Циципас опубликовал мотивирующий пост
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас выложил очередной мотивирующий пост на своей странице в социальных сетях.
«Пусть всё, что вас беспокоит, будет исцелено, решено или освобождено. Проведите этот день в восторге», — написал Стефанос.
В текущем сезоне грек во второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а также турнир ATP-250 на Мальорке (Испания). А лучшим его достижением на турнирах «Большого шлема» стал полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В данный момент Циципас находится в Астане (Казахстан), где пройдёт турнир категории ATP-500. В матче первого круга третий сеяный Стефанос сыграет с местным теннисистом Михаилом Кукушкиным (WC).
Ранее грек высказывался о трудностях, которые людям приходится преодолевать.
Новость по темеСтефанос Циципас опубликовал очередное философское высказывание
Комментарии
- 3 октября 2022
-
12:58
-
12:39
-
11:59
-
11:36
-
11:33
-
11:09
-
11:07
-
10:43
-
10:28
-
10:10
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:17
-
08:18
-
08:13
-
08:07
-
07:37
-
07:30
-
00:30
-
00:20
-
00:05
- 2 октября 2022
-
23:42
-
23:24
-
23:15
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:54
-
21:03
Партнерский контент