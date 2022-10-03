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Хуркач одолел Серундоло и может встретиться с Бубликом во втором круге Астаны

Хуркач одолел Серундоло и может встретиться с Бубликом во втором круге Астаны
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Польский теннисист Хуберт Хуркач (10-я ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (29-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Встреча проходила на стадионе «Национальный теннисный центр Астаны. Центральный корт» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 21 минуту.

Хуркач переиграл своего соперника со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Поляк выполнил 11 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Франсиско Серундоло один раз отметился эйсом, трижды ошибся на подаче и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

В следующем круге Хуберт Хуркач сыграет либо с голландцем Таллоном Грикспором, либо с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Астана. 1-й круг
03 октября 2022, понедельник. 11:00 МСК
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2  
6 		7 7  
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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