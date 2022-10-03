Кирьос: поражение от Хачанова на US Open подлило масла в огонь, хочу выиграть AO-2023

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возможном триумфе на Australian Open — 2023.
«Моё поражение на US Open от Хачанова подлило масла в огонь. Это дополнительная мотивация перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису в январе. Теперь мне просто нужно дождаться Australian Open — 2023, но я просто хочу сохранить свою форму, так, как я играю, я хочу продолжать в том же духе. Я делаю всё правильно, поэтому определённо думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема», — цитирует Кирьоса Fox Sports Australia.
Ранее 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос вспомнил, как обыграл бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США 2022 года. По словам Кирьоса, после победы над Медведевым он почувствовал себя фаворитом турнира. В четвертьфинале Ник проиграл другому россиянину Карену Хачанову.
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