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Полуфиналист US Open Тиафо легко прошёл во второй круг Токио

Полуфиналист US Open Тиафо легко прошёл во второй круг Токио
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-я ракетка мира) уверенно переиграл представителя Японии Ясутаку Утияму (319-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 13 минут.

Тиафо оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Американец восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Утияма выполнил семь эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге соревнований в Токио Фрэнсис Тиафо встретится с представителем Испании Бернабе Сапата-Миральесом.

Токио (м). 1-й круг
03 октября 2022, понедельник. 12:05 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Ясутака Утияма
314
Япония
Ясутака Утияма
Я. Утияма
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Теги Теннис ATP •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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