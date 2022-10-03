Полуфиналист US Open Тиафо легко прошёл во второй круг Токио
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-я ракетка мира) уверенно переиграл представителя Японии Ясутаку Утияму (319-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 13 минут.
Тиафо оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Американец восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Утияма выполнил семь эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.
В следующем круге соревнований в Токио Фрэнсис Тиафо встретится с представителем Испании Бернабе Сапата-Миральесом.
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