Андрей Рублёв — Ласло Джере: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Астане

Сегодня, 3 октября, российский теннисист Андрей Рублёв (девятый номер мирового рейтинга) проведёт матч первого круга турнира категории ATP-500 в Астане с представителем Сербии Ласло Джере (76-я ракетка мира). Встреча начнётся не ранее 16:30 мск и состоится на стадионе «Национальный теннисный центр Астаны. Центральный корт» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Ласло Джере.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Андрея Рублёва. В 2015-м он выиграл на грунтовом челленджере в Москве, на следующий год Джере взял реванш в Кортине (Италия). В этом году Андрей побеждал Ласло в четвертьфинале Бостада и в первом круге US Open, где они сыграли пять партий.