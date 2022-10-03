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Свёнтек высказалась о предстоящем турнире в Остраве, сравнив Польшу и Чехию

Свёнтек высказалась о предстоящем турнире в Остраве, сравнив Польшу и Чехию
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о готовности к турниру в Остраве (Чехия).

«В прошлом году на турнире в Остраве было довольно весело, потому что в основном люди на трибунах были поляками, так что я чувствую себя как дома. Мне очень нравится, что здесь так спокойно, потому что после таких городов, как Нью-Йорк, приятно приехать в место, где вы действительно можете отдыхать. Может быть, придут мои друзья, но только если я дойду до полуфинала. Так что я под давлением.

Условия в Варшаве похожи на те, что в Остраве. Этот турнир может быть сложным, потому что я не играла ни одного матча в течение трёх недель. И возвращаться после победы на турнирах «Большого шлема» всегда сложно. Но с точки зрения тенниса я чувствую, что готова», — цитирует Свёнтек Tennis.com.

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