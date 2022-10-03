Карлос Алькарас отреагировал на то, что он и Надаль занимают первые 2 места в рейтинге ATP
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Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал то, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль поднялся на второе место в рейтинге ATP. Это первый с 2000 года случай, когда первые два места в рейтинге ATP занимают соотечественники. В том году аналогичного достижения добились знаменитые американские теннисисты Андре Агасси и Пит Сампрас.
«Два испанца на вершине рейтинга! Горжусь тем, что могу поделиться этим историческим моментом с Рафаэлем Надалем, лучшим игроком всех времён! Вперёд!» — написал Карлос Алькарас в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографии с Надалем.
Фото: из соцсетей карлоса алькараса
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