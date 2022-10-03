Ник Кирьос рассмеялся, узнав о титуле Бернарда Томича на турнире ITF

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос забавно отреагировал на новость о том, что его соотечественник Бернард Томич выиграл турнир категории ITF M15 в Канкуне (Мексика).

Кирьос и Томич в последние несколько лет конфликтуют в медиапространстве, Бернард даже призывал Ника сразиться в боксёрском поединке.

«Невероятно», — написал Кирьос в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Томич в данный момент занимает 659-ю строчку в рейтинге ATP. Для Кирьоса текущий сезон стал одним из самых успешных в карьере. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.