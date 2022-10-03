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Андрей Рублёв успешно преодолел первый раунд турнира ATP-500 в Астане

Андрей Рублёв успешно преодолел первый раунд турнира ATP-500 в Астане
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Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел первый круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга посеянный пятым Рублёв обыграл представителя Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Рублёв семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Джере пять эйсов, шесть двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Рублёва станет представитель Китая Чжан Чжичжэнь (Q), ранее обыгравший другого россиянина, Аслана Карацева.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.

Астана. 1-й круг
03 октября 2022, понедельник. 17:25 МСК
Ласло Джере
76
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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