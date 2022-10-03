Андрей Рублёв успешно преодолел первый раунд турнира ATP-500 в Астане

Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел первый круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга посеянный пятым Рублёв обыграл представителя Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Рублёв семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Джере пять эйсов, шесть двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Рублёва станет представитель Китая Чжан Чжичжэнь (Q), ранее обыгравший другого россиянина, Аслана Карацева.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.