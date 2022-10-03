Алькарас — о свежем рейтинге АТР: два испанца на вершине рейтинга! Надаль — величайший

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в своих социальных сетях прокомментировал свежий рейтинг АТР, по хорошему обрадовавшись тому, что его соотечественник Рафаэль Надаль находится на второй строчке.

«Два испанца на вершине рейтинга! Горжусь тем, что разделяю этот исторический момент с Рафаэлем Надалем —величайшим игроком всех времён», — написал Алькарас, прикрепив фото с Надалем.

3 октярбря ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, который в предыдущей версии рейтинга занимал третье место, обошёл норвежца Каспера Рууда и вышел на вторую строчку. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.