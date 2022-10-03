Рыбакина стартовала с победы на турнире в Остраве, обыграв Мэдисон Кис
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Победительница Уимблдона – 2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (26-я в рейтинге WTA) прошла во второй круг хардового турнира АТР-500 в Остраве (Чехия), обыграв американку Мэдисон Кис (17-я в рейтинге WTA).
Рыбакина одержала победу со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. На счету Кис два эйса, одна двойная ошибка, три реализованных брейк-пойнтов из семи. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила три двойне ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 возможных.
Во втором круге Елена Рыбакина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Латвия) – Александра Саснович (Беларусь).
Турнир проходит с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнования составил €611 210.
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