Рыбакина стартовала с победы на турнире в Остраве, обыграв Мэдисон Кис

Победительница Уимблдона – 2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (26-я в рейтинге WTA) прошла во второй круг хардового турнира АТР-500 в Остраве (Чехия), обыграв американку Мэдисон Кис (17-я в рейтинге WTA).



Рыбакина одержала победу со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. На счету Кис два эйса, одна двойная ошибка, три реализованных брейк-пойнтов из семи. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила три двойне ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 возможных.



Во втором круге Елена Рыбакина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Латвия) – Александра Саснович (Беларусь).



Турнир проходит с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнования составил €611 210.