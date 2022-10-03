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Рыбакина стартовала с победы на турнире в Остраве, обыграв Мэдисон Кис

Рыбакина стартовала с победы на турнире в Остраве, обыграв Мэдисон Кис
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Победительница Уимблдона – 2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (26-я в рейтинге WTA) прошла во второй круг хардового турнира АТР-500 в Остраве (Чехия), обыграв американку Мэдисон Кис (17-я в рейтинге WTA).

Рыбакина одержала победу со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. На счету Кис два эйса, одна двойная ошибка, три реализованных брейк-пойнтов из семи. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила три двойне ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 возможных.

Во втором круге Елена Рыбакина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Латвия) – Александра Саснович (Беларусь).

Турнир проходит с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнования составил €611 210.

Острава. 1-й круг
03 октября 2022, понедельник. 17:15 МСК
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 3
5 		6 6
         
Елена Рыбакина
26
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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