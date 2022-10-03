Рублёв — о турнире в Астане: чувствуется, что я дома. Здесь очень большая поддержка

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выступления на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Чувствуется ли ощущение дома? Да, чувствуется, что я дома. От этого очень приятно. Здесь очень большая поддержка, очень много людей — безумно приятно. Ощущается ли такое на каких-то ещё турнирах? В этом году, наверно, в Сербии такое было. На каких-то европейских турнирах бывает, особенно, если играешь не против местного. Но, здесь это больше чувствуется», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В матче первого круга посеянный пятым Рублёв обыграл представителя Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Следующим соперником Рублёва станет представитель Китая Чжан Чжичжэнь (Q), ранее обыгравший другого россиянина, Аслана Карацева.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.