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Стало известно, когда Медведев, Хачанов, Алькарас и Циципас проведут первые матчи в Астане

Стало известно, когда Медведев, Хачанов, Алькарас и Циципас проведут первые матчи в Астане
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Опубликовано расписание четвёртого игрового дня на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), который завершится 9-го октября.

Центральный корт

Максим Кресси (США) – Карен Хачанов (Россия) – первый запуск – начало в 11:00 мск.
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Михаил Кукушкин (Казахстан, WC) – второй запуск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Давид Гоффен (Бельгия, LL) – третий запуск.
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Александр Бублик (Казахстан) – четвёртый запуск.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 2) – последний запуск.

Корт №1

Павел Котов (Россия, LL) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – первый запуск – начало в 11:00 мск.
Александр Шевченко (Россия, Q) – Лука Нарди (Италия) – второй запуск.

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