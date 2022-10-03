Стало известно, когда Медведев, Хачанов, Алькарас и Циципас проведут первые матчи в Астане

Опубликовано расписание четвёртого игрового дня на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), который завершится 9-го октября.

Центральный корт

Максим Кресси (США) – Карен Хачанов (Россия) – первый запуск – начало в 11:00 мск.

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Михаил Кукушкин (Казахстан, WC) – второй запуск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Давид Гоффен (Бельгия, LL) – третий запуск.

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Александр Бублик (Казахстан) – четвёртый запуск.

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 2) – последний запуск.

Корт №1

Павел Котов (Россия, LL) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – первый запуск – начало в 11:00 мск.

Александр Шевченко (Россия, Q) – Лука Нарди (Италия) – второй запуск.