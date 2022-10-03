«Никогда не выйду из покемон-центра». Ник Кирьос опубликовал новое фото из Токио
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Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях новое фото с прогулки по Токио (Япония).
«Моё детство. Я никогда не выйду из покемон-центра», — подписал фото Кирьос.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
В Токио стартовал турнир категории ATP-500. Кирьос получил на нём пятый номер посева и в первом раунде сразится с представителем китайского Тайбэя Чун Син Ценом.
Примечательно, что для Кирьоса это первый турнир с выступления на US Open — 2022. В Нью-Йорке Ник добрался до четвертьфинала, по пути обыграв на тот момент действующего чемпиона россиянина Даниила Медведева. Австралиец отказался от матчей на Кубке Дэвиса и Лэйвера, он предпочёл провести время в семейном кругу на родине.
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