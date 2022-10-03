Янчук – о поражениях Карацева: это же свихнуться! Надо прийти в себя

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение Аслана Карацева на старте турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Он уступил представителю Китая Чжану Чжичжэню со счётом 6:4, 4:6, 1:6.

«Карацев подустал. Подъёмы и спады закономерны в игре больших мастеров из-за больших нагрузок и постоянных выступлений. Это можно отнести к такому закономерному спаду. И где-то, может быть, ещё и психология. После одного поражения другое потенциально возможно. И после третьего это тоже возможно.

Что ему нужно сделать, чтобы прервать серию? Прийти в себя, а то это же свихнуться! Нужно подняться и попытаться зацепиться, чтобы не было дальнейшего падения. Пора начать новый штурм, новый подъём. Это непростая задача, но возможная. Я думаю, это пройдёт. Это и объективно, и субъективно. Тут всё совпадает», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.