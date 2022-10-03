Александр Зверев опубликовал милые фото с мамой, братом и девушкой

Пятая ракетка мира, олимпийский чемпион 2020 года, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях милые семейные снимки.

В кадр попали его мама Ирина, брат Миша со своим сыном и девушка Александра София Томалла.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Об отношениях 25-летнего Александра и 32-летней Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей. Ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.

Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы».