Александр Зверев опубликовал милые фото с мамой, братом и девушкой

Пятая ракетка мира, олимпийский чемпион 2020 года, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях милые семейные снимки.
В кадр попали его мама Ирина, брат Миша со своим сыном и девушка Александра София Томалла.
Фото: из личного архива Александра Зверева
Фото: из личного архива Александра Зверева
Фото: из личного архива Александра Зверева
Фото: из личного архива Александра Зверева
Об отношениях 25-летнего Александра и 32-летней Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей. Ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.
Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы».
- 3 октября 2022
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