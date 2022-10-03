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Лучшие моменты победных матчей Рублёва, Хуркача, Баутиста-Агута на турнире в Астане

Лучшие моменты победных матчей Рублёва, Хуркача, Баутиста-Агута на турнире в Астане
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«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами победных матчей россиянина Андрея Рублёва, поляка Хуберта Хуркача и испанца Роберто Баутиста-Агута на хардовом турнире ATP-500 в Астане (Казахстан).

Рублёв обыграл представителя Сербии Ласло Джере со счётом 6:4, 6:3. Следующим соперником Рублёва станет представитель Китая Чжан Чжичжэнь.

Хуркач победил своего соперника, Франсиско Серундоло, со счётом 6:2, 7:6 (7:2). В следующем круге Хуберт Хуркач сыграет либо с голландцем Таллоном Грикспором, либо с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Баутиста-Агут обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (8:6). В следующем раунде испанца ждёт встреча с победителем матча Павел Котов (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.

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