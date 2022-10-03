Алькарас — об изменениях после победы на US Open: я всё тот же ребёнок, тот же парень

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как изменилась его жизнь после победы на Открытом чемпионате США и завоевания статуса первой ракетки мира.

«У меня не было слишком много времени, чтобы осознать, чего именно я добился на Открытом чемпионате США. Да, если честно, я чувствую себя нормально. Я чувствую, что я всё тот же ребенок, тот же парень. Конечно, здорово добиться того, чего я добился на US Open, и стать первой ракеткой мира, но я чувствую себя так же, как раньше. Это мир тенниса – неделя за неделей, турнир за турниром. Нужно быть сосредоточенным на своих целях и тренировках», – сказал Алькарас в интервью пресс-службе АТР.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2022 19-летний Алькарас (3) обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. US Open проходил с 29 августа по 11 сентября. После этой победы Алькарас поднялся на первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.