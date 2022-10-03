Андрей Рублёв — о поражении от Тиафо на US Open: больно и обидно, когда вспоминаешь
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о том, как переживал поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США от американца Фрэнсиса Тиафо.
«И то и то — живёт и отпустило, потому что третье такое поражение за сезон. Понятно, что больно и обидно, когда вспоминаешь. Но сезон продолжается, есть возможность попасть на финальный Итоговый, надо об этом думать. Если хочу, чтобы больше такого не происходило, ещё работать усерднее и думать о подготовке к следующему сезону. Если хочешь и правда играть на топ-уровне, следующий сезон вынуждает тебя думать об этом», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Четвертьфинальный матч завершился поражением Рублёва со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.
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