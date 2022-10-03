Райлли Опелка поделился стильными фото с показа мод в Токио. Винус Уильямс отреагировала

37-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка в своих социальных сетях поделился фотографиями в стильном луке с показа мод в Токио (Япония). Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс прокомментировала фотографии теннисиста.

Фото: из личного архива Опелки

Фото: из личного архива Опелки

Фото: из личного архива Опелки

«Да уж… огонь», — написала Винус Уильямс под фото.

Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа, где дошёл до третьего круга, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. С Открытого чемпионата США американец снялся, там его заменил соотечественник Джек Сок. На Australian Open Опелка дошёл до третьего круга. На «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге, а на Уимблдоне добрался до второго круга. В этом году он выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США).