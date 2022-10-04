Тиафо: Серена Уильямс — причина, по которой я верил, что могу быть кем-то в мире тенниса

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-й в рейтинге АТР) поделился своим отношением к обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» Серене Уильямс, которая завершила карьеру после Открытого чемпионата США.
«Серена значит всё для меня и для многих людей. Она и её сестра — настоящие иконы спорта. Она — настоящая причина, по которой я верил, что могу быть кем-то в мире тенниса. Я хочу получить уважение, которое было у Серены. Если, когда я закончу свою карьеру, дети захотят быть похожим на меня, то я почувствую, что выиграл. Это моя самая большая цель», — приводит слова Тиафо Sportskeeda.
На Открытом чемпионате США – 2022 Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.
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