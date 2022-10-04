На US Open одним словом отреагировали на пост Карлоса Алькараса о себе и Рафаэле Надале
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Пресс-служба US Open оставила комментарий под постом первой ракетки мира, 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Ранее Алькарас, комментируя то, что они вместе с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем занимают первые два места в рейтинге ATP, написал в своих социальных сетях: «Два испанца на вершине рейтинга! Горжусь тем, что могу поделиться этим историческим моментом с Рафаэлем Надалем, лучшим игроком всех времён! Вперёд!»
«Невероятно», — отмечается в комментарии пресс-службы US Open.
Напомним, в сезоне-2022 Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», а Алькарас — US Open. На Уимблдоне титул завоевал Новак Джокович.
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