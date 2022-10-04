Павел Котов вышел во второй круг турнира в Астане, обыграв 31-ю ракетку мира
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Российский теннисист Павел Котов одержал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина. Котов, занимающий 103-е место в рейтинге ATP, обыграл Давидович-Фокину (31) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Котов не выполнил ни одной подачи навылет и не допустил двойных ошибок. Россиянин использовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Давидович-Фокины один эйс и две ошибки на подаче. Также испанец реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге соперником Павла Котова станет испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (21). Этот матч состоится завтра, 5 октября.
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