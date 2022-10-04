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Миша Зверев усомнился, что Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира

Миша Зверев усомнился, что Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира
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Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат пятой ракетки мира Александра Зверева, высказал мнение, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович может не вернуться на первое место в рейтинге ATP. В настоящий момент 35-летний Джокович является седьмой ракеткой мира.

«Судя по тому, как выглядит Новак, он может играть ещё три-четыре года. Возраст — это всего лишь цифра, если ты всё делаешь правильно на корте и за его пределами, как Новак.

Но я не знаю, станет ли он снова номером один в мире. Главный вопрос будет заключаться в следующем: сыграет ли он на Открытом чемпионате Австралии? Если всё пойдёт плохо и потом на Уимблдоне снова не будет рейтинговых очков, ему потенциально может не хватить 4000 очков», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.

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