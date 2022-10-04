Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас обыграл 221-ю ракетку мира Михаила Кукушкина и вышел во 2-й круг в Астане

Стефанос Циципас обыграл 221-ю ракетку мира Михаила Кукушкина и вышел во 2-й круг в Астане
Комментарии

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в матче первого круга на хардовом турнире в Астане (Казахстан). Соперником Циципаса был местный теннисист Михаил Кукушкин, занимающий 221-е место в рейтинге ATP. Греческий спортсмен выиграл матч со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

На счету Циципаса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 25%). У Кукушкина две подачи навылет и ни одной ошибки на подаче. У него не было ни единой возможности сделать брейк.

Во втором круге турнира в Астане Стефанос Циципас сыграет либо с россиянином Александром Шевченко, либо с итальянцем Лукой Нарди.

Турнирная сетка
Астана. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 10:00 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Михаил Кукушкин
221
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022