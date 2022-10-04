Стефанос Циципас обыграл 221-ю ракетку мира Михаила Кукушкина и вышел во 2-й круг в Астане

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в матче первого круга на хардовом турнире в Астане (Казахстан). Соперником Циципаса был местный теннисист Михаил Кукушкин, занимающий 221-е место в рейтинге ATP. Греческий спортсмен выиграл матч со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

На счету Циципаса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 25%). У Кукушкина две подачи навылет и ни одной ошибки на подаче. У него не было ни единой возможности сделать брейк.

Во втором круге турнира в Астане Стефанос Циципас сыграет либо с россиянином Александром Шевченко, либо с итальянцем Лукой Нарди.