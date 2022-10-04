Хачанов: не думаю, что розыгрыш в 55 мячей повлиял на исход матча с Руудом на US Open

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, повлиял ли на исход полуфинального матча US Open – 2022 с Каспером Руудом проигранный первый сет.

На тай-брейке первого сета при счёте 6:5 в пользу норвежца Хачанов и Рууд провели самый длинный розыгрыш US Open – 2022. Теннисисты обменивались ударами 1 минуту 19 секунд. Рууд сделал перевод по линии и выиграл розыгрыш, взяв первую партию. Суммарное количество ударов составило 55.

«Это, наверное, один из первых матчей в моей карьере с таким розыгрышем, где была игра с таким ритмом и интенсивностью, с розыгрышем в 55 мячей. Это был важный матч, у него был сетбол. Конечно, в пятисетовых матчах очень важно взять первый сет, чтобы пойти вперёд, почувствовать больше уверенности. Появляется некоторый запас, если что-то дальше пойдёт не так. Соответственно, первый сет был важным, но не думаю, что этот момент повлиял на исход, так как у тебя ещё есть четыре сета впереди, чтобы перевернуть игру.

У меня были тяжёлые матчи с самого начала турнира. Я чувствовал, что к этой игре уже чуть подсел и устал. Но это ни в коем случае не оправдание, я понимал, что будет тяжело, но всё равно шансы были. Я был заряжен, хотел и мог выиграть. К сожалению, не сложилось в этот раз, но это стало хорошим толчком в плане мотивации на следующий турнир», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата США Карен Хачанов уступил представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6.

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