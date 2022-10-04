Хачанов ответил на вопрос, в чём секрет успеха первой ракетки мира Алькараса

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, в чём секрет успеха первой ракетки мира 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, который в этом году стал победителем US Open и самым молодым лидером мирового рейтинга.

«Думаю, всего по чуть-чуть. Рейтинг не обманывает, он уже добился первой строчки, выиграл первый «Большой шлем», поэтому всё говорит за себя. Если говорить более конкретно, то, например, он гораздо ниже меня и соответственно быстрее, при этом мощь у него примерно такая же. Подаёт он тоже хорошо, в общем делает всё, как и Надаль, с которым его часто сравнивают. Когда все компоненты игры на хорошем уровне, то нет никаких пробелов и нюансов, на которые может надавить соперник», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Напомним, Карен Хачанов сегодня, 4 октября, одержал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан) над американцем Максимом Кресси (6:4, 7:6 (7:3)).

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Соболенко тренируется с Хачановым на траве.