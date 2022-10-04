Карен Хачанов: люди любят Роджера Федерера за то, какой он есть. Это символ тенниса

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» швейцарце Роджере Федерере, который недавно объявил о завершении спортивной карьеры.



«Мы встречались с ним в последний раз на Кубке Хопмана, который является более выставочным турниром. Я играл и с Настей Павлюченковой против него. Классные матчи были и в миксте, и в одиночке. Люди любят Роджера за то, какой он есть сам по себе на корте или за его пределами. Это символ тенниса, он им и останется на долгое время. Роджер очень приятный человек, всегда помнит тех, с кем играл, знает имена членов моей команды, чуть ли не дни рождения все помнит. Это даже немного удивляет, что такая звезда, как он, учитывает такие нюансы», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.



Напомним, Карен Хачанов сегодня, 4 октября, одержал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан) над американцем Максимом Кресси (6:4, 7:6 (7:3)).

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