Виктор Янчук предположил, что Карен Хачанов может дойти до полуфинала турнира в Астане
Поделиться
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что российский теннисист Карен Хачанов в состоянии дойти до полуфинала хардового турнира категории ATP-500, который проходит в Астане (Казахстан). В первом круге Хачанов в двух сетах обыграл представителя США Максима Кресси.
«Шансы на победу на турнире в Казахстане? Думаю, самые высокие места он не потянет, но, с другой стороны, полуфинал ему по уровню мастерства доступен», – рассказал Виктор Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее Виктор Янчук прокомментировал победу Карена Хачанова над Максимом Кресси в первом круге турнира в Астане.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
14:39
-
14:27
-
14:27
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
12:50
-
12:47
-
12:26
-
12:16
-
11:53
-
11:37
-
11:22
-
11:21
-
11:05
-
10:01
-
09:50
-
09:40
-
09:29
-
08:21
-
00:52
-
00:19
- 3 октября 2022
-
23:46
-
23:28
-
23:16
-
22:48
-
22:41
-
22:28
-
22:26
-
22:12
-
21:44
-
21:39
-
21:12
-
20:57
Партнерский контент