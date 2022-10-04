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Виктор Янчук предположил, что Карен Хачанов может дойти до полуфинала турнира в Астане

Виктор Янчук предположил, что Карен Хачанов может дойти до полуфинала турнира в Астане
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что российский теннисист Карен Хачанов в состоянии дойти до полуфинала хардового турнира категории ATP-500, который проходит в Астане (Казахстан). В первом круге Хачанов в двух сетах обыграл представителя США Максима Кресси.

«Шансы на победу на турнире в Казахстане? Думаю, самые высокие места он не потянет, но, с другой стороны, полуфинал ему по уровню мастерства доступен», – рассказал Виктор Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Виктор Янчук прокомментировал победу Карена Хачанова над Максимом Кресси в первом круге турнира в Астане.

Турнирная сетка

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