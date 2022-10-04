Ник Кирьос уверенно преодолел первый круг турнира в Токио, обыграв Чун Син Цена
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, уверенно обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена (87-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 8 минут.
Кирьос одержал победу со счётом 6:3, 6:1. Австралиец девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Цен выполнил три эйса, пять раз ошибся на подаче и не реализовал единственный брейк-пойнт.
В следующем круге соревнований Ник Кирьос встретится с победителем пары Со Симабукуро (Япония) — Камиль Майхшак (Польша).
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