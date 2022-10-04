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Ник Кирьос уверенно преодолел первый круг турнира в Токио, обыграв Чун Син Цена

Ник Кирьос уверенно преодолел первый круг турнира в Токио, обыграв Чун Син Цена
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, уверенно обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена (87-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 8 минут.

Кирьос одержал победу со счётом 6:3, 6:1. Австралиец девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Цен выполнил три эйса, пять раз ошибся на подаче и не реализовал единственный брейк-пойнт.

В следующем круге соревнований Ник Кирьос встретится с победителем пары Со Симабукуро (Япония) — Камиль Майхшак (Польша).

Токио (м). 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 12:05 МСК
Ник Кирьос
20
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Чун Син Цен
87
Китайский Тайбэй
Чун Син Цен
Ч. Цен
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