Евгения Родина разгромила 104-ю ракетку мира на старте турнира в Монастире
Поделиться
Российская теннисистка Евгения Родина, занимающая 556-е место в рейтинге WTA, одержала уверенную победу над представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (104-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). Матч завершился со счётом 6:1, 6:3 в пользу Родиной.
Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Родина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 18. Русе выполнила один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге соревнований Евгения Родина встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Энн Ли (США). Их матч пройдёт сегодня, 4 октября.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
15:59
-
15:48
-
15:19
-
15:16
-
15:01
-
14:39
-
14:27
-
14:27
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
12:50
-
12:47
-
12:26
-
12:16
-
11:53
-
11:37
-
11:22
-
11:21
-
11:05
-
10:01
-
09:50
-
09:40
-
09:29
-
08:21
-
00:52
-
00:19
- 3 октября 2022
-
23:46
-
23:28
-
23:16
-
22:48
-
22:41
-
22:28
-
22:26
Партнерский контент