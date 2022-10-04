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Евгения Родина разгромила 104-ю ракетку мира на старте турнира в Монастире

Евгения Родина разгромила 104-ю ракетку мира на старте турнира в Монастире
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Российская теннисистка Евгения Родина, занимающая 556-е место в рейтинге WTA, одержала уверенную победу над представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (104-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). Матч завершился со счётом 6:1, 6:3 в пользу Родиной.

Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Родина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 18. Русе выполнила один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге соревнований Евгения Родина встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Энн Ли (США). Их матч пройдёт сегодня, 4 октября.

Монастир. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 13:05 МСК
Евгения Родина
556
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Елена-Габриэла Русе
104
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Комментарии
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