Белоруска Саснович уверенно обыграла Остапенко в 1-м круге турнира в Остраве

Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, уверенно вышла во второй круг хардового турнира WTA-500 в Остраве (Чехия), обыграв латвийку Елену Остапенко (16-е место в рейтинге WTA).
Саснович одержала победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. На счету Остапенко один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Саснович пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Александра Саснович встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (26-е место в рейтинге WTA). Матч состоится завтра, 5 октября.
Турнир проходит с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнования составил € 611 210.
- 4 октября 2022
-
15:59
-
15:48
-
15:19
-
15:16
-
15:01
-
14:39
-
14:27
-
14:27
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
12:50
-
12:47
-
12:26
-
12:16
-
11:53
-
11:37
-
11:22
-
11:21
-
11:05
-
10:01
-
09:50
-
09:40
-
09:29
-
08:21
-
00:52
-
00:19
- 3 октября 2022
-
23:46
-
23:28
-
23:16
-
22:48
-
22:41
-
22:28
-
22:26