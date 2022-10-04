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Белоруска Саснович уверенно обыграла Остапенко в 1-м круге турнира в Остраве

Белоруска Саснович уверенно обыграла Остапенко в 1-м круге турнира в Остраве
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Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, уверенно вышла во второй круг хардового турнира WTA-500 в Остраве (Чехия), обыграв латвийку Елену Остапенко (16-е место в рейтинге WTA).

Саснович одержала победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. На счету Остапенко один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Саснович пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Александра Саснович встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (26-е место в рейтинге WTA). Матч состоится завтра, 5 октября.

Турнир проходит с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнования составил € 611 210.

Острава. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 14:35 МСК
Елена Остапенко
16
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Александра Саснович
31
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Комментарии
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