Белоруска Саснович уверенно обыграла Остапенко в 1-м круге турнира в Остраве

Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, уверенно вышла во второй круг хардового турнира WTA-500 в Остраве (Чехия), обыграв латвийку Елену Остапенко (16-е место в рейтинге WTA).



Саснович одержала победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. На счету Остапенко один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Саснович пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.



Во втором круге Александра Саснович встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (26-е место в рейтинге WTA). Матч состоится завтра, 5 октября.



Турнир проходит с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнования составил € 611 210.