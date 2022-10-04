Александр Бублик с победы стартовал на домашнем турнире в Астане

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, одержал победу в матче первого круга на хардовом турнире в Астане (Казахстан). Соперником Бублика был представитель Нидерландов Таллон Грикспор (54-е место в рейтинге ATP). Казахстанский спортсмен выиграл матч со счётом 6:0, 4:6. 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.



На счету Бублика 15 эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (процент реализации — 56%). У Грикспора пять подач навылет и ни одной двойной ошибки. Также голландец реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.



Во втором круге турнира в Астане Александр Бублик сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.