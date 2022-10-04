Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик с победы стартовал на домашнем турнире в Астане

Александр Бублик с победы стартовал на домашнем турнире в Астане
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, одержал победу в матче первого круга на хардовом турнире в Астане (Казахстан). Соперником Бублика был представитель Нидерландов Таллон Грикспор (54-е место в рейтинге ATP). Казахстанский спортсмен выиграл матч со счётом 6:0, 4:6. 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

На счету Бублика 15 эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (процент реализации — 56%). У Грикспора пять подач навылет и ни одной двойной ошибки. Также голландец реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Астане Александр Бублик сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

Астана. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 15:10 МСК
Таллон Грикспор
54
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 3
6 		4 6
         
Александр Бублик
43
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022