Ольховский: у Хачанова хорошие шансы показать солидный результат на турнире в Астане
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). На старте Хачанов обыграл 32-ю ракетку мира американца Максима Кресси со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
«Карен сейчас находится в хорошей форме и показывает стабильную игру, что самое важное. Алькарас вылетел, Рууд уже не играет, так что за счёт того, что Карен неплохо играет, у него хорошие шансы показать солидный результат.
Медведев? Я уже говорил, что не знаю, в какой форме Медведев. Нужно посмотреть по игре в первом круге, как Даниил играет», – сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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