Даниил Медведев одержал уверенную победу в первом круге турнира в Астане

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев успешно преодолел первый раунд турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Рамос-Виньоласа один эйс, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Медведев сразится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.