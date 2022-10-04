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Даниил Медведев одержал уверенную победу в первом круге турнира в Астане

Даниил Медведев одержал уверенную победу в первом круге турнира в Астане
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев успешно преодолел первый раунд турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Рамос-Виньоласа один эйс, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Медведев сразится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.

Астана. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 17:05 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
40
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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