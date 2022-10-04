Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану на старте турнира в Остраве

Дарья Касаткина обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану на старте турнира в Остраве
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

В матче первого круга Касаткина (5) обыграла чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Радукану два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Касаткиной предстоит сразиться с соотечественницей Екатериной Александровой.

Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.

Острава. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 17:10 МСК
Эмма Радукану
67
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022