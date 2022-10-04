Дарья Касаткина обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану на старте турнира в Остраве
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия).
В матче первого круга Касаткина (5) обыграла чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Радукану два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Касаткиной предстоит сразиться с соотечественницей Екатериной Александровой.
Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.
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