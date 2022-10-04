Даниил Медведев — о жалобах на медленный корт в Астане: мне нравится, я плакать не буду

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

«На самом деле, хороший матч. Я очень рад быть здесь, в Казахстане, последний раз играл тут на челленджере в 2016 году, всё очень понравилось ещё тогда. Надеюсь, смогу сыграть в таком же ритме оставшиеся матчи и показать что-нибудь хорошее», — сказал Медведев в интервью на корте.

Также Медведев прокомментировал слова некоторых теннисистов о том, что покрытие на Центральном корте в Астане очень медленное.

«Я согласен, и мне это нравится. Да, он такой, но так всегда бывает – где-то быстрее, где-то медленнее, я не могу сказать, что это самый медленный корт в сезоне. Мне нравится. Поэтому я плакать не буду», — признался Даниил.