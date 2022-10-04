Даниил Медведев — о жалобах на медленный корт в Астане: мне нравится, я плакать не буду

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
«На самом деле, хороший матч. Я очень рад быть здесь, в Казахстане, последний раз играл тут на челленджере в 2016 году, всё очень понравилось ещё тогда. Надеюсь, смогу сыграть в таком же ритме оставшиеся матчи и показать что-нибудь хорошее», — сказал Медведев в интервью на корте.
Также Медведев прокомментировал слова некоторых теннисистов о том, что покрытие на Центральном корте в Астане очень медленное.
«Я согласен, и мне это нравится. Да, он такой, но так всегда бывает – где-то быстрее, где-то медленнее, я не могу сказать, что это самый медленный корт в сезоне. Мне нравится. Поэтому я плакать не буду», — признался Даниил.
- 4 октября 2022
-
19:18
-
19:15
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
18:27
-
18:00
-
17:54
-
17:30
-
17:03
-
16:48
-
16:39
-
15:59
-
15:48
-
15:19
-
15:16
-
15:01
-
14:39
-
14:27
-
14:27
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
12:50
-
12:47
-
12:26
-
12:16
-
11:53
-
11:37
-
11:22
-
11:21
-
11:05
-
10:01