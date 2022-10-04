«Идеальный матч». Ольховский — о победе Медведева в первом круге турнира в Астане

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

«Хороший матч для Даниила. Где-то в начале длительные розыгрыши не выигрывал, но очень хорошо подавал. Потом вошёл в ритм и стал переигрывать. Даниил не торопился, не делал много ошибок. Для первого круга просто идеальный матч для Даниила, потому что он втянулся и играл очень уверенно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.