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Елена Веснина высказалась о победе Даниила Медведева в первом круге турнира в Астане

Елена Веснина высказалась о победе Даниила Медведева в первом круге турнира в Астане
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

«Хорошая победа Дани против непростого соперника. Первый круг всегда нервозный. Медведев потихоньку набирает форму, так как после US Open сыграл немного матчей. Для него сейчас каждая победа очень важна.

Нужно отбираться на Итоговый в Лондон. В конце года у теннисистов все мысли только об Итоговом и о том, как туда отобраться», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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