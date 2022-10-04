Даниил Медведев назвал две вещи, за счёт которых можно добиться успеха в теннисе

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, за счёт чего юные теннисисты могут добиться успеха.

«На самом деле, секрета, конечно, нет, тогда бы у всех всё получалось. Со своей стороны, наверное, скажу, что нужно всегда играть на максимуме, сам, если честно, не всегда так делаю. Это, кажется, единственное, что может помочь добиться хороших результатов, потому что у меня есть матчи, где срывает крышу или ещё что-то, но единственное, что я всегда ненавидел, это проигрывать. Соответственно, я всегда старался до конца. Это важно. Ну и самое главное – это любить теннис. Потому что все мы, поскольку это наша работа, порой его недолюбливаем, но в глобальном смысле если его не любить, ты не сможешь добиться успеха», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.