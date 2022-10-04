Даниил Медведев ответил, ходил ли в казино с Александром Головиным в Монако

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, ходил ли он в казино или просто проводил свободное время с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным. Напомним, Медведев уже долгое время проживает и тренируется в Монако.

«Я не знаю, ходит ли он в казино (смеётся). Но знаю, что он играет в Counter-Strike или что-то вроде того на компьютере. Я же много играю в PlayStation, но в другую игру. Так, может быть, мы бы и сконнектились. А так… Мы как-то переписывались, но это было коротко. Я с ним лично не знаком. Может, всё впереди.

А сам я да, бывал в казино, и не только в Монако. Я, в принципе, азартный человек, но никогда, честно скажу, большие суммы не проигрывал», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции на турнире в Астане (Казахстан).