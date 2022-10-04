Даниил Медведев — о Кубке Кремля: я бы с удовольствием сыграл, но это невозможно

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о перспективах сыграть на Кубке Кремля.

«Я бы его точно, почти 100% бы сыграл. Потому что, если не ошибаюсь, я не играл в Москве уже три года. Сначала был коронавирус, потом US Open. Да, три года. С удовольствием бы сыграл. Но в связи с ситуацией на данный момент это невозможно. Надеюсь, ещё когда-нибудь сыграю», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, руководство ATP исключило Кубок Кремля из календаря из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 16 по 23 октября в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В нём примут участие победители разных лет, а именно Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Игорь Куницын, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Мария Кириленко и Надежда Петрова.