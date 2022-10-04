Даниил Медведев — о Квяте: крутой парень, мы с ним дружим
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал об отношениях с российским гонщиком Даниилом Квятом.
«В принципе, хорошо дружу с Даней Квятом. Это случайно получилось, я увидел ролик, где он говорит: пусть Медведев со мной в теннис сыграет, а я его на картинг свожу. Ну, так и получилось. Крутой парень, мы с ним дружим», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции после выхода во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
На старте Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. В следующем раунде Даниил сразится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).
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