«Посмотрим, как он справится». Медведев — о неудачах Алькараса в ранге первой ракетки мира

Чемпион US Open — 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не стал давать советов первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, который ранее сенсационно проиграл на старте турнира в Астане (Казахстан).

«Мне в ранге первой ракетки мира не удалось показать каких-то выдающихся результатов, поэтому советов давать точно не могу. Если бы получилось, мог бы. А так, Карлос круто играет, ему 19 лет, он стал самой молодой первой ракеткой в истории. Я, если честно, думаю, что у него ещё всё получится. Что это значит? Будет это 30 «Шлемов» или 10, неизвестно. Я бы не придавал его сегодняшнему поражению такого огромного значения. Да, это непросто, он выиграл свой первый «Шлем», наверняка дал тысячу интервью, голова кругом. Это у всех. Все это проходили – и Федерер, и Надаль, и Джокович. Посмотрим, как он с этим справится.

Говоря про себя, я считаю, что звание первой ракетки мира мне не помешало, хотя кто его знает. Но буду стараться вернуться туда», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг соревнований.