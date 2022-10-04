Онс Жабер вышла во второй круг турнира в Монастире, где сразится с Евгенией Родиной

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Онс Жабер успешно стартовала на домашнем турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В матче первого круга Жабер (1) обыграла 63-ю ракетку мира американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Жабер четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Ли ни одного эйса, одна двойная ошибка и восемь нереализованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Жабер сразится с представительницей России Евгенией Родиной.

Призовой фонд турнира в Монастире составил $ 251 750. Соревнования продлятся до 9 октября.