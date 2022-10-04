«Немножко переборщил». Даниил Медведев — о том, что жёстко накричал на тренера в Галле

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как его личный тренер Жиль Сервара воспринимает его эмоциональные всплески во время матчей.

«У нас с прекрасные отношения. Даже если брать какие-то моменты, допустим, в Галле, наверное, был самый известный, когда я накричал на него и он ушёл. Но мы после матча поговорили. На самом деле то, что случилось, тоже было, скажем так, частью работы, потому что за неделю до этого на турнире мы решили, что надо быть чуть более эмоциональным, ну и я немножко переборщил (улыбается). А ему, естественно, это не понравилось, это нормальная человеческая реакция. После турнира мы поговорили, как сделать, чтобы это было лучше», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира в Астане (Казахстан).