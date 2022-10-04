Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Немножко переборщил». Даниил Медведев — о том, что жёстко накричал на тренера в Галле

«Немножко переборщил». Даниил Медведев — о том, что жёстко накричал на тренера в Галле
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как его личный тренер Жиль Сервара воспринимает его эмоциональные всплески во время матчей.

«У нас с прекрасные отношения. Даже если брать какие-то моменты, допустим, в Галле, наверное, был самый известный, когда я накричал на него и он ушёл. Но мы после матча поговорили. На самом деле то, что случилось, тоже было, скажем так, частью работы, потому что за неделю до этого на турнире мы решили, что надо быть чуть более эмоциональным, ну и я немножко переборщил (улыбается). А ему, естественно, это не понравилось, это нормальная человеческая реакция. После турнира мы поговорили, как сделать, чтобы это было лучше», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира в Астане (Казахстан).

Уступает только Big-3! Сколько заработал россиянин Даниил Медведев за последний год Уступает только Big-3! Сколько заработал россиянин Даниил Медведев за последний год
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022