Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Даниила Медведева в первом круге турнира ATP-500 в Астане

Видеообзор победы Даниила Медведева в первом круге турнира ATP-500 в Астане
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев успешно преодолел первый раунд турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Рамос-Виньоласа один эйс, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP Tour.

В следующем раунде Медведев сразится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Звездопад в Астане! Провал Алькараса вывел Медведева в лидеры турнира Звездопад в Астане! Провал Алькараса вывел Медведева в лидеры турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022