Видеообзор победы Даниила Медведева в первом круге турнира ATP-500 в Астане
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев успешно преодолел первый раунд турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Рамос-Виньоласа один эйс, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP Tour.
В следующем раунде Медведев сразится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).
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