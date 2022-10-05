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Каспер Рууд объяснил неожиданное поражение от 58-й ракетки мира в первом круге в Токио

Каспер Рууд объяснил неожиданное поражение от 58-й ракетки мира в первом круге в Токио
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Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд, который проиграл представителю Испании Хауме Мунару (58-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония), прокомментировал свою неудачу. Рууд проиграл сопернику со счётом 3:6, 3:6.

«Я не смог найти сегодня необходимый уровень. Мне не удалось заставить работать ноги, найти свою игру. Чтобы хорошо играть, мне надо хорошо двигаться. Но сегодня это было не так.

Можно найти много оправданий. Но получилось так, что это просто был не мой день. Хауме играл лучше. Счёт это чётко отражает», — приводит слова норвежского теннисиста пресс-служба ATP.

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